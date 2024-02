Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag nahe Vortagesniveau

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 65,01 EUR zeigte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 65,01 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 65,20 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,84 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,10 EUR. Zuletzt wechselten 332.055 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 markierte das Papier bei 76,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 17,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 15,27 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,21 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,40 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Das EPS belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

