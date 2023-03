Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag tiefer

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 74,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 73,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.275.831 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,07 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,42 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 17.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 11,82 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43.389,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 41.003,00 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 vorlegen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.04.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Lieferant von VW, BMW und Mercedes: Chinas Präsident Xi nimmt Batteriezell-Hersteller CATL ins Visier

VW-Aktie fester: Gewerkschafter fordert Rechte 'ohne Einschüchterung' in US-Werk

Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Mercedes legt Grundstein für Batterie-Recyclingwerk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com