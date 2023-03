Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Um 09:06 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 75,55 EUR zu. Bei 75,75 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 75,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.573 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,92 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. 0,49 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 50,53 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,42 EUR an.

Am 17.02.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 41.003,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.389,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,50 Prozent verringert.

Am 28.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 26.04.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

