Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 76,51 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 76,51 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 76,12 EUR. Bei 76,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 804.650 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 1,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,01 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,97 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Das EPS wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,72 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.003,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 25.04.2025.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Börse Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50