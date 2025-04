Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 47,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 2,5 Prozent auf 47,12 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 45,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,87 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.363.418 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,36 EUR markierte der Titel am 11.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 64,19 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,67 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,06 EUR.

Am 20.02.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,57 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 38,45 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 40,26 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 8,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

