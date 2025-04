Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 47,17 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 47,17 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 46,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,87 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 206.724 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,36 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 64,02 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,67 EUR. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 68,06 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie verdient. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2025 8,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

