Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Dienstagnachmittag

Um 15:52 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 67,13 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,86 EUR. Bisher wurden heute 1.379.749 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 75,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,09 Prozent hinzugewinnen. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,73 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 28.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 3,69 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,26 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.516,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,63 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Am 24.07.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,60 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

