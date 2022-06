Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09.06.2022 09:22:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 67,77 EUR nach. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.324 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 13,00 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,96 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,20 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 3,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.858,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.017,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,48 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

