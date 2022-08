Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Mittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 60,27 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,27 EUR ab. Bei 60,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 311.360 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 22,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (50,19 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 85,60 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36.440,00 EUR – eine Minderung von 16,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 43.482,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

