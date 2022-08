Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 59,67 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 59,64 EUR. Bei 60,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 681.795 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,40 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,89 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 36.440,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43.482,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,53 EUR im Jahr 2022 aus.

