Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Mittwochmittag vor

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 70,45 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,63 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 443.602 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 50,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent auf 38.241,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36.440,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 13,01 EUR je Aktie aus.

