Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 63,45 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 63,45 EUR. Bei 62,83 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 63,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 969.815 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 50,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,17 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,45 EUR.

Am 27.07.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 3,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,91 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.241,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 36.440,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,04 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

