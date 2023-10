Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 63,15 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 63,15 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 62,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,48 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.611 Stück gehandelt.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (50,65 EUR). Mit einem Kursverlust von 19,79 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,45 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 2,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 38.241,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,04 EUR je Aktie.

