Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 60,31 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,12 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,56 EUR. Bisher wurden heute 58.347 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 20,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,73 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 40.083,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,42 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com