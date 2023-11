Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag stabil

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Mit einem Wert von 57,50 EUR bewegte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 57,50 EUR. Bei 57,59 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,19 EUR ab. Bei 57,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 451.654 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 32,35 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Mit Abgaben von 4,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,70 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 26.10.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,66 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 37.200,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,89 EUR fest.

