Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 57,71 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 57,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 975.419 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Gewinne von 31,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,56 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 88,70 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,89 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

