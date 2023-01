Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Um 04:22 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 67,88 EUR zu. Bei 67,89 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 67,32 EUR. Zuletzt wechselten 1.332.379 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 12,86 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 50,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 35,25 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,17 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 26.10.2022 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,91 Prozent auf 37.716,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 15.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,80 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Bei Auslieferungen deutlich aufgeholt: Wird BYD seinem Konkurrenten Tesla jetzt gefährlich?

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie dreht ins Plus: Tesla senkt in China aufgrund von Verkaufsproblemen erneut seine Preise

Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Mercedes-Benz investiert Milliarden in eigenes Schnellladenetz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com