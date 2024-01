Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 63,28 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 63,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 62,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,74 EUR. Zuletzt wechselten 1.052.356 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Gewinne von 20,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 12,96 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 79,78 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,94 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

