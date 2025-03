Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 61,51 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 61,51 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,32 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,74 EUR. Bisher wurden heute 2.181.208 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2024). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 20,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 50,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,84 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,70 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 20.02.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 24.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 8,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

