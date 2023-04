Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Um 17:35 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 67,82 EUR ab. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,40 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,47 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.319.896 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 75,92 EUR. Gewinne von 10,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.07.2022 (50,19 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 35,13 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 87,58 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.003,00 EUR – das entspricht einem Minus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.389,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 28.04.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 26.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,17 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

März 2023: Analysten sehen Potenzial bei Mercedes-Benz-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla-Rivale aus China steht kurz vor dem Aus

Mercedes-Benz-Aktie freundlich: Mercedes-Benz hält an Maßnahmen zur CO2-Reduzierung fest

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com