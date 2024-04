Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag in Rot

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 75,61 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 75,61 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 75,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 76,90 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.507.041 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,43 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,98 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.003,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Am 25.04.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,87 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

