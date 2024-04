Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 77,31 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,5 Prozent auf 77,31 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 77,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 123.535 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 0,18 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,98 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 91,70 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,72 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.261,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 41.003,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 25.04.2025.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,87 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

