Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) springt am Donnerstagvormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,5 Prozent auf 50,60 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,5 Prozent auf 50,60 EUR. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 51,27 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,23 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 572.686 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,36 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 52,89 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,67 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,06 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,99 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 40,26 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 30.04.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,42 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

