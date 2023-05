Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 67,26 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,60 EUR. Mit einem Wert von 67,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 138.099 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 12,88 Prozent zulegen. Bei 50,19 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,38 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,73 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 EUR gegenüber 3,26 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.516,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 24.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,60 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

