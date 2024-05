Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 68,25 EUR ab.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 68,25 EUR ab. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,87 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.276.219 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,48 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 19,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,98 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 93,90 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,86 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,69 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 37,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

