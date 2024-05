Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag nahe Nulllinie

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 68,38 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 68,38 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 68,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 68,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 107.566 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 08.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,98 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,90 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,69 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 35,87 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 26.07.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,77 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

