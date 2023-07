Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag behauptet

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 71,88 EUR an der Tafel.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 71,88 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 72,43 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 71,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 582.981 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,18 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,36 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023. Das EPS wurde auf 3,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,26 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.516,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,63 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,80 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

