Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 71,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 71,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 71,98 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,64 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,86 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.867 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 5,41 Prozent niedriger. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,27 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 91,36 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 28.04.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,63 Prozent auf 37.516,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

American-Made Index 2023: Tesla führt Index für US-Produktion mit vier Modellen an

Mercedes-Benz-Aktie und Tesla-Aktie uneins: Mercedes-Kunden erhalten in den USA Zugang zu Teslas Superchargern

Kapitalmarkttag am 11. Juli: Plant Daimler Truck einen Aktienrückkauf?