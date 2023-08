Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 11:49 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 70,15 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 70,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,07 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 462.480 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 8,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,65 EUR am 12.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 27,80 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 91,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,34 EUR, nach 2,91 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.241,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.440,00 EUR in den Büchern standen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 13,06 EUR im Jahr 2023 aus.

