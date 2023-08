Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Donnerstagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 70,29 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 70,29 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,31 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 98.035 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 8,27 Prozent zulegen. Am 12.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,00 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.241,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36.440,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,06 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

