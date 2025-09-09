Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag verlustreich

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 51,45 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 51,45 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 51,38 EUR. Bei 51,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 765.725 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 63,17 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 18,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 12,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,67 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 60,59 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,95 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 5,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Neue Analyse: Jefferies bewertet Mercedes-Benz-Aktie mit Hold

Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Neuer Mercedes-Benz GLC - Massive Investitionen in den USA geplant

JP Morgan: Mercedes-Benz-Aktie erhält Overweight