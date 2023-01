Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag ins Plus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 68,09 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,33 EUR an. Bei 67,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87.442 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,59 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,19 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,66 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,17 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,91 Prozent zurück. Hier wurden 37.716,00 EUR gegenüber 40.083,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 15.02.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 12,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com