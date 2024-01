Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 62,98 EUR zeigte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 62,98 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 64,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 62,95 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 656.380 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 20,83 Prozent zulegen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 12,54 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 79,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 vor. Das EPS belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 37.200,00 EUR, gegenüber 37.716,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,37 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

