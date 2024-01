Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 62,93 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 62,93 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,03 EUR zu. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 62,87 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.111.675 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. 20,93 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 12,47 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,78 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,66 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR im Vergleich zu 37.716,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,94 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

