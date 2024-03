Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 72,21 EUR ab.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 72,21 EUR abwärts. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 72,01 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 582.152 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Gewinne von 5,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 31,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,27 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,30 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,72 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 40.261,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41.003,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.04.2024 gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

