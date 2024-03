Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 72,39 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 72,39 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 72,01 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 975.480 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 17.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,27 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,30 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.003,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 25.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

