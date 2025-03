Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 60,40 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 60,40 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,89 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.012.006 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,23 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 50,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,84 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,70 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,26 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 30.04.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich