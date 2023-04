Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Mittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 11:47 Uhr 2,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 69,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 667.126 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,92 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 8,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 38,17 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 87,58 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 17.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,50 Prozent auf 41.003,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 43.389,00 EUR gelegen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.04.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,17 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com