Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Nachmittag fester

Um 15:51 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 68,73 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 69,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,70 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.268.880 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 75,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 36,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 87,58 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 17.02.2023 vor. Das EPS wurde auf 3,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 11,82 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 41.003,00 EUR, gegenüber 43.389,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,50 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,17 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com