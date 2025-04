Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 47,40 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 47,40 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 46,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.249.066 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 38,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 45,60 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,80 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,60 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 68,06 EUR angegeben.

Am 20.02.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,99 EUR je Aktie erzielt worden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

