Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Vormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 48,02 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 48,02 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,46 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 124.402 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 60,62 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,67 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,06 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 20.02.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 40,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Am 24.04.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,42 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

