Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 67,88 EUR. Bei 68,21 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 67,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 736.772 Stück.

Bei einem Wert von 75,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 10,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,06 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 90,73 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.516,00 EUR – ein Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34.858,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,60 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

