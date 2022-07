Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit roter Tendenz

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 11.07.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 54,92 EUR ab. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 53,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 845.260 Stück.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 29,50 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 50,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 8,49 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,53 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 3,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,36 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 34.858,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 41.017,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

