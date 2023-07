Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 72,22 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 72,22 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 72,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,29 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 749.731 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 5,37 Prozent wieder erreichen. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,36 EUR.

Am 28.04.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.516,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.858,00 EUR in den Büchern standen.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,80 EUR je Aktie belaufen.

