Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 71,84 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 71,84 EUR an der Tafel. Bei 72,32 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,82 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,29 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.851 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 5,93 Prozent wieder erreichen. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 43,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,36 EUR.

Am 28.04.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,69 EUR gegenüber 3,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.516,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.858,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 12,80 EUR je Aktie belaufen.

