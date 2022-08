Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 60,76 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 61,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 735.084 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,19 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 21,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,60 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 36.440,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.482,00 EUR umsetzen können.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,53 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

