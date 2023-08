Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 69,80 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 69,80 EUR nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,49 EUR ab. Bei 69,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 631.479 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,03 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,44 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 38.241,00 EUR gegenüber 36.440,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 13,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

