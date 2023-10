Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag gefragt

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 64,99 EUR zu.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 64,99 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.023.226 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,09 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 50,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,06 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 90,45 EUR.

Am 27.07.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,91 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 38.241,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36.440,00 EUR umgesetzt.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,04 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

