Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Mittwochvormittag

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 64,21 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 64,21 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,89 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,37 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 70.114 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 15,62 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 50,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 21,12 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,45 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,91 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 38.241,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,04 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

