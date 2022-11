Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Freitagvormittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:22 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 158.829 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 17,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 27,83 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 81,73 EUR angegeben.

Am 26.10.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,93 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 37.716,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 12,42 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

